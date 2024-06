Nothing says summer in Montreal quite like misting traffic cones.

The City of Montreal has found a new use for its ubiquitous traffic cones during this week’s ongoing heat wave: some cones have been modified into misting stations and installed in parks.

Sud-Ouest borough mayor Tan Shan Li shared a photo of one of the misting cones, located near Lionel-Groulx metro.

Un des cônes-brumisateurs de l'arrondissement du @so_mtl dans ses parcs pour rafraîchir 🚿

Une idée de l'équipe des travaux publics 💡

Celui-ci est près de la station de métro Lionel-Groulx@Ponto_mtl aimerait bien faire ce travail! 😊#sudbest #somtl #canicule #montreal https://t.co/WQFVEvacLD pic.twitter.com/nlmOQJUodY — Tan Shan Li (@TanShanLiMTL) June 19, 2024 City of Montreal introduces misting traffic cones for heat wave relief

Today is the final day of intense heat in Montreal this week, with humidex values expected to reach 39 degrees.

For a list of places in Montreal to cool off during a heat wave, please click here.

