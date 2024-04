“The city’s heritage is manifested in this Scottish tartan, which represents the founding people of Montreal.”

Montreal Mayor Valérie Plante shared a photo of the city’s official tartan today to mark Tartan Day, an annual observance established in Nova Scotia in 1987. As Plante explained, the tartan in the photo was a gift from St. Andrews Society of Montreal, a local Scottish cultural organization.

“Did you know that the City of Montreal had its own tartan? The city’s heritage is manifested in this Scottish tartan, which represents the founding people of Montreal.”

Saviez-vous que la Ville de Montréal avait son propre tartan? L’héritage de la métropole se manifeste dans ce tartan écossais, qui représente les peuples fondateurs de Montréal.



Il s'agit d'un cadeau de la @StAndrewsMTL dont il fait bon se rappeler en ce #JourDuTartan! pic.twitter.com/1q21xjG9QQ — Valérie Plante (@Val_Plante) April 6, 2024 City of Montreal marks Tartan Day, honours city’s Scottish heritage

For our latest in news, please visit the News section.