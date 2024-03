Montreal Mayor Valérie Plante announced today that the city is distributing over 50,000 free protective glasses ahead of the solar eclipse on April 8. The glasses, which are available at 45 Montreal libraries “starting today and while supplies last,” will allow people to safely observe the upcoming eclipse.

“During an eclipse, the sun’s rays can cause permanent damage to your eyes. The glasses, offered in collaboration with the Planetarium and the University of Montreal, allow you to look at it in complete safety.”

Dès aujourd’hui et jusqu’à épuisement de stocks, les 45 bibliothèques de Montréal distribuent gratuitement 50 000 paires de lunettes qui permettront d’observer l’éclipse solaire totale du 8 avril en toute sécurité.



👉 Infos : https://t.co/sRNybJo8LM #polmtl @bibliomontreal pic.twitter.com/RwKwWtUIaj — Valérie Plante (@Val_Plante) March 18, 2024 45 Montreal libraries to distribute 50,000 free protective glasses ahead of April 8 solar eclipse

For our latest in news, please visit the News section.