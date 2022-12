The City of Montreal-sanctioned march, meeting at the Mount Royal statue, is a mobilization to encourage leaders at COP15 to adopt an ambitious global agreement.

On the first weekend during the COP15 biodiversity conference, a march will take place in Montreal to encourage the gathered leaders to adopt an ambitious global agreement on the issues at hand. The March for Biodiversity and Human Rights will begin at the Sir George-Étienne-Cartier monument on Mount Royal at 1 p.m. on Saturday, Dec. 10. For more details, please visit the organizer’s website.

Montreal Mayor Valérie Plante, who will be attendance, shared a statement about the event.

“Join me for the Montreal March for Biodiversity and Human Rights! Come march tomorrow to demand ambition and courage from countries in the COP15 negotiations. Let’s mobilize for the adoption of a historic global agreement to protect biodiversity!” —Valérie Plante

Joignez-vous à moi pour la Grande marche pour le vivant! 🌿



Venez marcher demain pour exiger de l’ambition et du courage de la part des États dans les négos de la #COP15.



Mobilisons-nous pour l'adoption d'une entente mondiale historique pour protéger la biodiversité!#polmtl pic.twitter.com/KsxvM1R0LK — Valérie Plante (@Val_Plante) December 9, 2022

