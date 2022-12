“Let us celebrate diversity, and reiterate our commitment to promoting safe migration.”

Montreal Mayor Valérie Plante has issued a statement marking International Migrants Day, a day designated by the United Nations to highlight the contributions of the over 281 million migrants around the world and raise awareness of the challenges they face.

Plante emphasized Montreal’s commitment to promoting safe migration, and maintaining the city as a welcoming destination for migrants.

“On this International Migrants Day, let us remember that Montreal has been — and continues to be — a land that welcomes many communities. Let us celebrate the resulting diversity, and reiterate our commitment to promoting safe migration.” —Valérie Plante

En cette Journée internationale des migrants, rappelons que Montréal a été — et continue d’être — une terre d’accueil pour de nombreuses communautés.



Célébrons la diversité qui en découle, et réitérons notre engagement à promouvoir des migrations sécuritaires. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) December 18, 2022 Montreal marks International Migrants Day

