Montreal Mayor Valérie Plante has announced an increase in the funding of cleanliness brigades in order to clean up the downtown area.

The funding was announced to the executive committee, in order to make sure downtown Montreal is “always cleaner and more pleasant.”

Bonne nouvelle! Pour que notre centre-ville soit toujours plus propre et agréable, nous avons annoncé, au comité exécutif, une augmentation du financement des brigades de propreté. #polmtl



