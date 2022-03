The city and the SPVM convened the ongoing forum to discuss public safety in Montreal.

The Montreal forum for the fight against armed violence is taking place today, convening representatives from the city (as well as provincial and federal levels of government), the police and community and youth organizations in order to discuss public safety issues. In a meeting with Minister of Public Safety Marco Mendicino, Montreal Mayor Valérie Plante called for a ban on handguns and better border patrol, stating the importance of uniting in the ”fight against the proliferation of weapons.”

Mendicino will also be working alongside Quebec minister Chantal Rouleau and Geneviève Guilbault on the prevention of gun violence in the province.

En rencontre de travail avec le ministre de la Sécurité publique du gouv. du Canada, j’ai demandé une interdiction des armes de poing et un meilleur contrôle à la frontière. Unissons-nous pour lutter contre la prolifération des armes. #polmtl #UnisPourLaJeunesse @marcomendicino pic.twitter.com/2l9bP5K1k6 — Valérie Plante (@Val_Plante) March 31, 2022 Montreal forum on gun violence: Valérie Plante calls for ban on handguns, better border control

Plante also posted about the importance of young people’s attendance at the forum, noting that youth have solutions to counter violence in Montreal.

Les jeunes ont des solutions pour lutter contre la violence à Montréal. Je voulais qu’ils soient présents au forum sur la sécurité pour nous partager leurs idées et leurs propositions pour des quartiers plus sécuritaires. #polmtl #UnisPourLaJeunesse pic.twitter.com/JB7rNKaddF — Valérie Plante (@Val_Plante) March 31, 2022

For the latest in news, please visit the News section.