Quebec may be known for its joie de vivre, but times are looking bleak for the province’s biggest city — at least as far as the Happiness Index is concerned. According to a new study of 61,350 Quebecers by Léger Marketing, Montreal is the 96th happiest city in Quebec. The study compiled the results from the Leger Happiness Index, which includes 25 factors, such as love, achievement, health, family and money. Montreal’s Happiness Index Score (IBL) was 67.71; the average IBL in Quebec was 69.65.

According to the poll, the happiest city in Quebec is Shefford, with an IBL of 81.88, followed by Gaspé at 79.76, and Dollard des Ormeaux at 78.07. Quebec City’s ranking was not much higher than that of Montreal, with an IBL of 69.11.

To take the survey yourself, please visit Indice de Bonheur. The top 100 happiest cities in Quebec are ranked as follows:

Shefford 81.88 Gaspé 79.76 Dollard-Des Ormeaux 78.07 Sainte-Martine 77.68 Lorraine 76.80 L’Île-Perrot 75.42 Saint-Georges 75.41 Saint-Basile-le-Grand 75.37 Bécancour 75.37 Mont-Tremblant 75.25 Alma 75.01 La Prairie 74.89 Val-d’Or 74.67 Saint-Sauveur 74.67 Cowansville 74.53 Rimouski 74.49 Nicolet 74.37 Salaberry-de-Valleyfield 74.14 Joliette 74.09 Saint-Bruno-de-Montarville 74.06 Baie-Comeau 73.94 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 73.89 Sainte-Sophie 73.69 Bromont 73.69 Thetford Mines 73.65 Lavaltrie 73.65 L’Assomption 73.32 Varennes 73.32 Acton Vale 73.30 Granby 72.84 Mille-Isles 72.69 Saint-Lin-Laurentides 72.68 Saint-Lazare 72.59 Mont-Saint-Hilaire 72.51 Sept-Îles 72.45 Blainville 72.40 Saint-Hyacinthe 72.38 Mirabel 72.35 Mercier 72.25 Repentigny 72.21 Sainte-Agathe-des-Monts 72.18 Chambly 72.06 Victoriaville 71.87 Boucherville 71.83 Châteauguay 71.82 Shawinigan 71.80 Sainte-Julie 71.78 Belœil 71.67 Rosemère 71.62 Rouyn-Noranda 71.56 Saguenay 71.46 Magog 71.46 Saint-Charles-Borromée 71.37 Lévis 71.35 Pont-Rouge 71.34 Otterburn Park 71.29 Dorval 71.23 Saint-Colomban 71.19 Sainte-Thérèse 71.12 Sainte-Marthe-sur-le-Lac 71.07 Sainte-Adèle 70.96 Candiac 70.95 Prévost 70.88 Mascouche 70.83 Gatineau 70.76 Sherbrooke 70.76 Saint-Jean-sur-Richelieu 70.71 Trois-Rivières 70.70 Sainte-Anne-des-Plaines 70.59 Boisbriand 70.44 Saint-Eustache 70.41 Beauharnois 70.40 Sainte-Catherine 70.39 Lac-Beauport 70.05 Drummondville 69.99 Boischatel 69.96 Saint-Constant 69.82 Contrecoeur 69.81 Vaudreuil-Dorion 69.76 Brossard 69.73 Notre-Dame-des-Prairies 69.66 Pointe-Claire 69.55 Sorel-Tracy 69.51 L’Ancienne-Lorette 69.49 Rivière-du-Loup 69.32 Farnham 69.29 Laval 69.24 Québec 69.11 Longueuil 69.06 Mont-Royal 69.05 Saint-Augustin-de-Desmaures 68.98 Saint-Jérôme 68.67 Deux-Montagnes 68.57 Terrebonne 68.24 Montréal 67.71 Bois-des-Filion 67.54 Sainte-Marie 66.55 Wendake 63.41 Saint-Amable 63.09 Saint-Lambert 56.12

Quel est le top cinq des villes les plus heureuses au Québec?



Nous avons réalisé un sondage auprès de 61,350 Québécois•e•s pour le découvrir!



Vous désirez vous aussi partager votre indice de bonheur? Visitez le https://t.co/is2yLFCbu9 #Leger360https://t.co/xsbFcqmcap — Leger (@leger360) April 24, 2021 Montreal is the 96th happiest city in Quebec

For the latest news updates, please visit the News section.