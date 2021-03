Pourquoi il est important de vérifier le calfeutrage de sa maison

Avec l’arrivée des beaux jours les morsures du froid se font un peu moins sentir. Mais le printemps coïncide avec l’arrivée d’insectes et autres indésirables qui ont tendance à rechercher le moindre interstice pour pondre. Par ailleurs, on va de plus en plus ouvrir es fenêtres et inviter les moustiques, les moucherons, les allergènes, etc. Vérifier le calfeutrage de maison consiste donc aussi à contrôler toute ouverture, fissure, ou craquelure pouvant faciliter l’entrée aux envahisseurs.

Calfeutrage ancien: quand le vérifier?

Une étanchéité de maison est à vérifier tous les 10 à 15 ans. Dépendant des conditions climatiques et des alternances régionales de gel et dégel, cette vérification de calfeutrage peut être réalisée plus souvent. Selon le type de scellant qui a été posé il serait sage de contrôler son efficacité et s’il n’est pas fendillé ou usé. Le printemps est une période propice à cette vérification d’usage. Les températures plus clémentes le permettent et c’est aussi la saison des allergies. S’en protéger est une des fonctions du calfeutrage.

Nouvelle construction: quel type d’étanchéité?

Le calfeutrage de fenêtre et de porte sera de préférence réalisé par le professionnel qui dispose des bons produits, comme de la pâte à joint au silicone par exemple. Le scellant utilisé permet de garantir le travail dans le temps et le savoir-faire du spécialiste permet d’obtenir un résultat à la fois satisfaisant visuellement et efficace au niveau de l’étanchéité. La circulation de l’air est également un point à ne pas négliger : une maison doit respirer. L’air intérieur chargé d’humidité doit pouvoir sortir sans nuire au chauffage des pièces. C’est notamment la fonction des solins de fenêtre.

Enfin, un contrôle de la qualité des plinthes automatiques de bas de porte ne sera pas de trop. On contrôlera notamment que les brosses jouent leur rôle.