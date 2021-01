Luis Lasso Puentes was last seen yesterday morning in Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

MISSING: Police are asking for public’s help to find 34-year-old Montreal man

Montreal police are looking for 34-year-old Montreal man Luis Lasso Puentes, whose relatives fear for his health and safety. He has been missing since Jan. 2, and was last seen yesterday morning around 9 a.m. in the Mercier-Hochelaga-Maisonneuve borough.

#DISPARITION

Luis Lasso Puentes, 34 ans, a été vu pour la dernière fois le 2 janvier vers 9 h dans le secteur de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

If anyone has any information on his whereabouts, please call 911.

For more on missing persons in Montreal, please visit the SPVM website.

