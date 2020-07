“A setback would be a disaster for human lives and our economy.”

Masks to be mandatory in enclosed public spaces in Montreal as of July 27

Montreal Mayor Valérie Plante just released a statement informing Montrealers that masks will be mandatory in the city’s enclosed public spaces as of July 27. To read the full statement, please click here.

“We must do everything to protect oursleves. This is why I am annoucing that the City of Montreal is working on a regulation which will make it compulsory to wear a face covering in public places.”

Nous devons tout mettre en oeuvre pour nous protéger. C'est pourquoi j'annonce que la @MTL_Ville travaille sur un règlement qui rendra obligatoire le port du couvre-visage dans les lieux publics fermés. Pour plus de détails: https://t.co/xSyax1uoYx #polmtl pic.twitter.com/4zolNzbOGs — Valérie Plante (@Val_Plante) July 6, 2020 Mayor Valérie Plante has announced that masks will be mandatory in enclosed public spaces in Montreal

