Quebec Premier François Legault has responded to news that Donald Trump plans to implement a 25% tariff on Canadian goods by saying that this move “poses an enormous risk” to the economies of Quebec and Canada. Legault pledged his government’s cooperation to Prime Minister Justin Trudeau, who is organizing a meeting with all the provincial and territorial premiers to discuss the issue.

”This promise by president-elect Donald Trump poses an enormous risk to the Quebec and Canadian economies. We must do everything possible to avoid 25% tariffs on all products exported to the United States. Border integrity must be the federal government’s priority. I offer the full cooperation of the Quebec government to Prime Minister Trudeau.”

The U.S. president-elect dropped the news last night on social media, revealing that Canadian and Mexican goods would be hit with 25% tariffs by way of an executive order on day one of his presidency (Jan. 20, 2025).

Cette promesse du président élu Donald Trump pose un risque énorme à l'économie québécoise et canadienne. Il faut tout mettre en œuvre pour éviter des tarifs de 25% sur tous les produits qu'on exporte aux États-Unis. L'intégrité des frontières doit être la priorité du… pic.twitter.com/WilN2OvTqK — François Legault (@francoislegault) November 26, 2024

