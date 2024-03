“A city that makes room for cycling is a safer, more equitable city where life is good!”

BIXI adds 32 stations, 1,300 bikes to its Montreal fleet for 2024

Mayor Valérie Plante announced today that bike rental service BIXI is adding 1,300 new bikes and 32 stations to its Montreal fleet. The 2024 season begins on April 1.

For more on BIXI and to see the newly implemented rates for 2024, please visit their website.

Pour répondre à la popularité de @BIXImontreal, plus de 1 300 vélos s’ajouteront à la flotte en 2024. On ajoutera également 32 nouvelles stations (736 pts d'ancrage de +).



Pour répondre à la popularité de @BIXImontreal, plus de 1 300 vélos s'ajouteront à la flotte en 2024. On ajoutera également 32 nouvelles stations (736 pts d'ancrage de +).

Une ville qui fait place au vélo, c'est une ville plus sécuritaire, équitable et où il fait bon vivre!

