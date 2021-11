The first Black woman to serve as president of Montreal’s municipal council.

Mayor Valérie Plante has released a statement today announcing Martine Musau Muele as the new president of the municipal council of Montreal, the first Black woman to hold the position. Plante referred to Musau Muele as an “exceptional lawyer and a passionate Montrealer who will brilliantly occupy this important position.”

Yesterday, Valérie Plante revealed the new executive committee of Montreal, of which 9 of the 14 members are women.

J'ai le plaisir de vous présenter Martine Musau Muele, la nouvelle présidente du conseil municipal de Montréal! Première femme noire à occuper ce poste, Martine est une juriste exceptionnelle et une Montréalaise passionnée qui occupera avec brio cette fonction importante. #polmtl pic.twitter.com/bhdip3F6sg — Valérie Plante (@Val_Plante) November 25, 2021 Appointment of Martine Musau Muele a milestone for Montreal City Hall

