ClicSante.ca has opened up for the next age group.

NOW: Vaccination appointments in Quebec open for 40–44, ahead of schedule

The next age group eligible to make COVID-19 vaccination appointments in Quebec, people aged 40–44, can now book their appointments via ClicSanté, a day ahead of schedule.

Nous franchissons aujourd’hui une étape important dans notre opération de vaccination : ouverture de la prise de rdv à la population générale.



Dès demain 8h, les personnes de 50-59 ans pourront prendre rendez-vous. Calendrier complet des ouvertures de prise de rendez-vous 👇 — Christian Dubé (@cdube_sante) April 29, 2021

To make a vaccination appointment in Quebec, please click here. All the information about vaccinations in Montreal can be found here. For more on COVID-19 in Quebec, please visit the Santé Québec website.

