ClicSanté has once again allowed a new age group to book sooner than expected.

NOW: Vaccination appointments in Quebec open for 30–34, ahead of schedule

The next age group eligible to make COVID-19 vaccination appointments in Quebec, people aged 30–34, can now book their appointments via ClicSanté, a day ahead of schedule.

On me dit que pour prévenir un engorgement du site de réservation clic santé demain matin , on peut commencer à réserver maintenant pour les 30-34 ans dans certaines régions . Alors allez faire un tour et faites votre réservation. @sante_qc https://t.co/20MJriOdq9 — Christian Dubé (@cdube_sante) May 9, 2021 NOW: Vaccination appointments in Quebec open for 30–34, ahead of schedule

