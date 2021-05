$154-million to help Montreal restaurants and bars prepare for reopening

Montreal Mayor Valérie Plante has announced that the city will be investing an additional $4-million to help restaurants and bars adapt to new public health measures and prepare for their reopening. This is on top of the $150-million already invested by the city through PME MTL.

“Good news for restaurants and bars!” —Valérie Plante

Yesterday, Mayor Plante also announced that the city would like to open restaurant terrasses in Montreal by June 1, pending public health approval.

For more on the assistance programs available to restaurants and bars in Montreal, please visit the PME website.

Bonne nouvelle pour les restaurants et les bars! Nous annonçons une aide supplémentaire de 4M$, qui s'ajoutent aux 150M$ injectés dans @PMEMTL, pour aider les établissements à s'adapter au contexte sanitaire et préparer leur réouverture, lorsque le @sante_qc le permettra. #polmtl pic.twitter.com/8H5D8b9tUl — Valérie Plante (@Val_Plante) May 7, 2021 $154-million to help Montreal restaurants and bars prepare for reopening

