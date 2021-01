Habs jerseys are the stars of the latest Government of Quebec COVID ad

Premier François Legault has just shared the newest Santé Québec ad, which has been released in partnership with the Montreal Canadiens. The ad’s message, conveyed with Habs jerseys being thrown to a bunch of random Quebecers, is that we’re all on the same team in the fight against COVID-19 — even Bruins fans.

On est tous dans la même équipe contre la COVID-19.



Voici la nouvelle publicité du gouvernement en partenariat avec les Canadiens de Montréal: pic.twitter.com/pXhqE7RIFJ — François Legault (@francoislegault) January 30, 2021 Habs jerseys are the stars of the latest Government of Quebec COVID ad

