Montreal City Hall is marking the reopening of the old building at 275 Notre-Dame E. after a long period of renovations by holding an open house this Saturday, June 8. The free event promises tours, a look at the new museum space, musical performances, circus activities, educational storytelling, face painting for children and more.

Montreal Mayor Valérie Plante will be present for the open house.

“I am very happy to invite you to visit your City Hall on June 8! The home of Montrealers is now more open, more accessible and more democratic. I look forward to seeing you there!”

Je suis très heureuse de vous inviter à visiter votre hôtel de ville le 8 juin prochain! La maison des Montréalaises et des Montréalais est maintenant plus ouverte, plus accessible et plus démocratique. J’ai hâte de vous y voir!



