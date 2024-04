The Liberals are benefitting from François Legault’s ever-worsening approval rating.

The Quebec Liberal Party is now polling in second place ahead of the CAQ

A new study by Pallas has found that the Quebec Liberal Party (QLP) is now polling in second place at 23%, behind the Parti Québécois (33%) and ahead of the CAQ (20%).

Québec Solidaire sits in fourth place with 13% support, followed by the Conservative Party of Quebec with 11%.

Support for the QLP has increased 8 points since February.

The study found that 35% of those who voted for the CAQ in 2022, and 30% of Québec Solidaire voters in the same election, now support the PQ.

– 35 % des électeurs caquistes de 2022 appuient maintenant le PQ — le plus important transfert d’électeurs selon ce sondage.



– 30% des électeurs de QS en 2022 appuient maintenant le PQ.



Intentions de vote:

⚜️PQ 33%

🔴PLQ 23%

🔵CAQ 20%

🟠QS 13%

⚫️PCQ 11%https://t.co/8393p58yYz — Philippe J. Fournier (@338Canada) April 23, 2024 The Quebec Liberal Party is now polling in second place ahead of the CAQ

The Quebec Liberal Party will elect their new leader on June 14, 2025, 16 months before the next provincial election.

Les libéraux éliront leur nouveau chef le 14 juin 2025.



Avec 14% du vote au Québec et seulement 4% chez les francophones et 6% hors de la région de Montréal, je dirais qu’il était temps.



Le prochain chef n’aura que 16 mois avant les élections. https://t.co/ph3WJ4WWXG — Jean-Marc Leger (@JeanMarcLeger1) April 19, 2024

