City of Montreal encourages tenants to register their rent to help curb soaring rental prices

The City of Montreal is calling on all tenants to register their current rent with Vivre en ville, whose online registry aims to help curb soaring rental prices — a situation that has exacerbated the housing crisis in Montreal for years.

Southwest borough mayor Benoit Dorais, who’s also the VP of the city’s executive committee, noted that registering rent “is essential while waiting for the government of Quebec to make such a measure mandatory.”

As Vivre en Ville general director Christian Savard explained, “the rent registry can be a valuable tool for governments in their mission to protect tenants against abusive rent increases and curb property inflation.”

To register your rent in Montreal (or elsewhere in Quebec or Ontario), please visit the Vivre en ville website.

Je vous encourage à mettre votre loyer sur le registre de VenV. C'est primordial en attendant que le gouv. du Qc rende obligatoire une telle mesure. VenV a démontré que c'est faisable à un coût raisonnable. C'est pourquoi le CM a réitéré sa position à cet effet à l'unanimité. https://t.co/JFAD9sHnJl — Benoit Dorais (@benoitdorais) March 22, 2024

