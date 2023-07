“Pedestrianization on Mont-Royal Avenue has been a great success!”

Mont-Royal Avenue commercial vacancy rate down from 14.5% to 5.6% since pedestrianization

Since the pedestrianization of the street in summertime began in 2018, the vacancy rate of commercial spaces on Mont-Royal Avenue has gone from 14.5% to 5.6%, a reduction of 8.9%. Montreal Mayor Valérie Plante shared the news, praising the success of the Plateau’s commercial artery.

“Since the pedestrianization, the avenue is more dynamic and busy than ever and business is good. A great success!”

Le taux de vacance des locaux commerciaux de l’avenue du Mont-Royal depuis la piétonnisation ⤵️



2018 : 14,5 %

2023 : 5,6 %



Depuis la piétonnisation, l’avenue est plus dynamique et fréquentée que jamais et les affaires sont bonnes. Un grand succès! 🎉#polmtl 📸 Eva Blue pic.twitter.com/GWjlP3zsBI — Valérie Plante (@Val_Plante) July 7, 2023 Mont-Royal Avenue commercial vacancy rate down from 14.5% to 5.6% since pedestrianization

