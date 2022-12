Best Newscasters in Montreal: Best of MTL 2022

As voted by our readers in the 2022 Best of MTL readers poll, these are the best newscasters in Montreal. For more results from the Best of MTL, please click here.

Best Newscasters in Montreal

Premier @francoislegault sits down for an interview with Mutsumi Takahashi. Catch it at noon and 6 p.m. pic.twitter.com/sjhtQwhcD0 — CTV Montreal (@CTVMontreal) June 27, 2019

Pierre Fitzigibbon s'est défendu aujourd'hui en affirmant n’avoir commis aucune faute éthique en se rendant à la chasse au faisan.



La suite du #LePanel avec nos commentateurs, @HBuzzetti, Paul Wells et Michel David au #TJ22H pic.twitter.com/781x3wouZA — Céline Galipeau (@CGalipeauTJ) December 9, 2022

Céline Dion incapable de reprendre sa tournée :



« Céline, la scène, c’est son deuxième chez-soi », dit l’animateur de radio @mikegmtl au #TJ18H pic.twitter.com/LjaECW5TGZ — Patrice Roy (@PatriceRoyTJ) December 8, 2022

Pierre Bruneau annonce son départ à la retraite https://t.co/33Nk1P1XXs pic.twitter.com/N7nIkFMm5J — TVA nouvelles (@tvanouvelles) March 24, 2022

“I think some of what has to be improved is the tone…It’s really a question of better communication,” says @EricGirardMFQ, new minister responsible for relations with English-speaking Quebecers. Full interview @CTVMontreal: https://t.co/qC9LT9ZZ9B #assnat #polqc pic.twitter.com/bEol2xk6po — Maya Johnson (@MJohnsonCTV) October 22, 2022

These are the best newscasters in Montreal. To read the 2022 Best of MTL issue, please click here.

