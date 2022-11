“Find a better way to get home safe after an evening of celebrations.”

Opération Nez Rouge has begun in Montreal in time for the holidays

Opération Nez Rouge is available in Montreal in time for the holidays once again, offering Montrealers a safe ride home after a night of celebrations.

To use the service, which allows a volunteer to drive you home safely in your own car, please call (514) 256-2510 or 1(866) DESJARDINS.

Please stay safe out there.

C’est aujourd’hui que débute l’Opération Nez rouge de Montréal! 🔴



Le service de raccompagnement est offert aux fêtard(-es) qui feront le choix responsable de revenir à la maison en toute sécurité.



Faites appel au service :



📞 514 256-2510

ou

— Valérie Plante (@Val_Plante) November 25, 2022

For more information on Opération Nez Rouge, please visit their website.

