The Montreal Alouettes flag is flying at City Hall to mark the team’s Eastern Conference semi-final match, which takes place at Molson Stadium today at 1 p.m. against the Hamilton Tiger-Cats.

Montreal Mayor Valérie Plante shared the news with a photo of the flag, saying “Montreal is behind you!”

Pour la première fois de l’histoire, le drapeau des @MTLAlouettes flotte au mat de l’hôtel de ville. 🏈



L'équipe dispute aujourd’hui un important match éliminatoire de la demi-finale de l'Est. Go les Alouettes, Montréal est derrière vous! #polmtl #IlluminonsLeStade #ALSIN pic.twitter.com/XouypDUVjn — Valérie Plante (@Val_Plante) November 6, 2022 Montreal Alouettes flag flies at City Hall ahead of today’s Eastern Conference semi-final

For more on the Montreal Allouettes, please visit their website.

For more sports coverage, please visit our Sports section.