“We are behind you to go all the way!”

The CF Montréal flag is flying at City Hall today to mark the team’s Eastern Conference semi-final match, which takes place at Saputo Stadium at 1 p.m. against New York City FC.

Montreal Mayor Valérie Plante shared the news with a photo of the flag, saying ”We are behind you to go all the way!”

Le @cfmontreal dispute cet après-midi le match de demi-finale de l’Association de l’Est après une saison record.



Le drapeau du club flotte au mat de l’hôtel de ville pour souligner l’occasion. Nous sommes derrière vous pour aller jusqu’au bout! ⚽️#CFMTL #mlscupplayoffs #polmtl pic.twitter.com/qRbpvCIL2o — Valérie Plante (@Val_Plante) October 23, 2022 CF Montréal flag flies at City Hall ahead of today’s Eastern Conference semi-final

For more on the CF Montréal, please visit their website.

For more sports coverage, please visit our Sports section.