311 in Montreal now out of service due to Rogers outage

Due to the nationwide Rogers outage this morning, 311 in Montreal is currently not accessible. Montrealers have recently been advised to call 311 if they’re having difficulties finding a home in the city.

For any regular 311 inquiries, or to simply contact the city, please do so using the form on the city of Montreal website.

En raison de la panne sur le réseau de Rogers, notre système téléphonique 311 n'est pas accessible. Merci d'utiliser le formulaire pour nous joindre.



