This city is never short of cool events. Here’s what to do in Montreal today.

Sunday, June 5

The Tour de L’Ile de Montréal starts today at 9:30 a.m. from Parcs La Fontaine, Angrignon and MacDonald. Register here

Montreal CEBL basketball team the Alliance play their third home game at Verdun Auditorium. 4110 LaSalle, 4 p.m.,$20–$35

Village au Pied du Courant kicks off their 2022 season of outdoor parties with a Reggae Sunday event. 2100 Notre-Dame E., 4–10 p.m.

The OFFTA festival closes with a costume party at a Petite-Patrie church. 6500 St-Vallier, 10 p.m., free

Le Tour de l'Île de Montréal, c'est aujourd'hui!



Il fera grand beau sur le parcours alors prévoyez gourdes, lunettes de soleil et crème solaire ☀️🕶️



On se retrouve à 9 h 30 pour le grand départ aux parcs La Fontaine, Angrignon et MacDonald!#GOveloMTL pic.twitter.com/3L6Iwsh66W — Vélo Québec (@VeloQuebec) June 5, 2022

