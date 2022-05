“Montreal was chosen because of the quality of its sports facilities and the sporting spirit that animates it.”

Montreal to host track and field trials next year ahead of 2024 Paris Olympics

Athletics Canada has announced that Montreal will host the track and field trials ahead of the 2024 Olympics and Paralympics in Paris. The events will take place at the Claude-Robillard Sports Complex from June 27–30, 2023.

“Montreal will host the Olympic and Paralympic track and field trials in 2023, an event that will serve as a selection for the 2024 Paris Games! The metropolis was chosen because of the quality of its sports facilities and the sporting spirit that animates it.” —Valérie Plante

Montréal accueillera les essais olympiques et paralympiques d’athlétisme en 2023, un évènement qui servira de sélection en vue des Jeux de Paris 2024!



Montréal accueillera les essais olympiques et paralympiques d'athlétisme en 2023, un évènement qui servira de sélection en vue des Jeux de Paris 2024!

La métropole a été choisie en raison de la qualité de ses équipements sportifs et de l'esprit sportif qui l'anime.

