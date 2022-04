We’re at that stage of the pandemic.

Today’s routine daily tweet to the latest Quebec COVID update turned out to be anything but routine. The Quebec Ministry of Health and Social Services (MSSS) linked to a “femdom feet worship” video on PornHub and remained online for over 30 minutes before it was deleted and an apology was posted.

En raison d’une situation hors de notre contrôle, un lien avec du contenu inapproprié a été publié sur notre compte Twitter. Nous en cherchons les causes. Nous sommes désolés des inconvénients. — Santé Québec (@sante_qc) April 14, 2022 Quebec government’s daily COVID tweet links to PornHub ”femdom feet worship” video

For the latest in news, please visit the News section.