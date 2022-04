Earlier this month, the Quebec government announced it would be reducing the minimum amount of carbon market revenues intended for public transport by almost two-thirds, from 66% to 25%. Montreal Mayor Valérie Plante has criticized the decision, requesting additional provincial investments in active and collective public transport in order to properly respond to the climate emergency.

“Transport constitutes 40% of our greenhouse gas emissions. We must act to reduce our emissions and accelerate the transition!” —Valérie Plante

Nous appelons le gouvernement à investir massivement dans le transport actif et collectif pour répondre à l’urgence climatique. Le transport constitue 40 % de nos GES. Nous devons agir pour réduire nos émissions et accélérer la transition! #polmtlhttps://t.co/82tmVQZJjX — Valérie Plante (@Val_Plante) April 15, 2022 Climate emergency: Montreal calls on Quebec to increase public transport investment

