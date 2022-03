Three other Canadian cities made the top 10.

According to a new study by Holidu, Montreal is the safest city in the world for women travelling alone. In second and third place were Colombo, Sri Lanka and Ljubljana, Slovenia.

Three other Canadian cities made the top 10: Ottawa (4), Edmonton (5) and Calgary (9).

Mayor Valérie Plante celebrated the news in a statement on Twitter, saying that the “secure nature of the city and its nocturnal luminosity” helped secure the top spot on the list for Montreal.

Montréal est la ville la plus sûre au monde pour les femmes qui voyagent en solo, selon une étude de @holidu. Ce résultat s'explique notamment par le caractère sécuritaire de la métropole et sa luminosité nocturne. #polmtlhttps://t.co/SKkURlVllR — Valérie Plante (@Val_Plante) March 2, 2022

