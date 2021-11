Repairs, safety fixes and beautification are planned for the autoroute.

Projet Montréal has announced plans for the 40 to be repaired by Transports Québec, and one of those plans involves the building of skateparks under the expressway.

“We consider this a perfect opportunity to beautify the sector,” said Mayor Valérie Plante before discussing other initiatives, such as the installation of sports fields, and greening of the surroundings. She also spoke about increasing the safety of the area and allowing pedestrians and cyclists more time to cross.

L’#A40 fera l’objet de travaux de réfection par @Transports_Qc. @projetmontreal considère que c’est une occasion parfaite pour embellir le secteur. On veut y améliorer l’éclairage, verdir les abords, utiliser les espaces pour y installer des terrains sportifs/skateparks. #polmtl pic.twitter.com/07drBmTtrK — Valérie Plante (@Val_Plante) November 2, 2021 Projet Montréal plans to build skateparks under the 40 Expressway

