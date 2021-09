Today is the International Day of Peace, and Montreal Mayor Valérie Plante marked the occasion earlier with a statement following her participation in an online event organized by the Peace Network for Social Harmony. Plante expressed the importance of Montreal continuing its fight against racism, in addition to working further on reconciliation with Indigenous peoples.

“On this International Day of Peace, I had the pleasure of participating in the virtual event organized by the Peace Network for Social Harmony, whose theme is Acting for Equality. Montreal will continue to fight against racism and will continue its work on reconciliation with Indigenous peoples.” —Valérie Plante

En cette Journée de la paix, j’ai eu le plaisir de participer à l’événement virtuel organisé par @reseau_paix, qui a pour thème «Agir pour l’égalité». Montréal continuera de lutter contre le racisme et poursuivra son travail de réconciliation avec les peuples autochtones. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) September 21, 2021

For more on the Peace Network for Social Harmony, please visit the organization’s website.

