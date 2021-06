The mayor released a statement to celebrate the start of International Pride Month.

Valérie Plante to LGBTQ2IA+ Community: “I will always be your ally”

Montréal Mayor Valerie Plante has released a statement celebrating the start of International LGBTQ2IA+ Pride Month. The mayor commented on the inspiring journey taken by this community, referring to herself as their ally.

“International LGBTQ2IA + Pride Month begins and I want to highlight the inspiring journey this community has taken. I send all my support to the people on that journey and for the road that remains to be covered. I will always be your ally.” —Valérie Plante

Le mois international de la Fierté LGBTQ2IA+ débute et je veux souligner l’inspirant parcours mené par cette communauté. J'envoie tout mon soutien aux personnes qui en sont issues pour le chemin qu'il reste à parcourir. Je serai toujours votre alliée. #polmtl pic.twitter.com/eIurx75AL6 — Valérie Plante (@Val_Plante) June 1, 2021

While the local LGBTQ2IA+ community marks International Pride, Montreal Pride takes place in August. The 2021 edition of the festival is scheduled for Aug. 9–15.

