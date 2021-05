Hello darkness, my old friend.

TONIGHT: The curfew returns to 9:30 p.m. in Montreal and Laval

As announced by Quebec Premier François Legault last week, the curfew in Montreal and Laval is going back to 9:30 p.m. from 8 p.m. as of Monday night. Sunset is at 8:04 p.m., meaning that Montrealers and Lavalois will now be allowed to be out after dark.

This slight loosening of restrictions follows a gradual decline in hospitalizations in the city, as well as a stable number of new daily cases of COVID-19.

Dans l’ensemble, on peut dire que nos mesures fonctionnent. On a de quoi être optimiste, mais un optimisme prudent. Et c'est pourquoi on doit assouplir les règles de manière très graduelle.



For more on COVID-19 in Quebec, please visit the Santé Québec website.

