Registration is now open for retirees.

Montrealers over 65 can now book their COVID-19 vaccine appointments

Montreal public health director Dr. Mylène Drouin has just announced that Montrealers aged 65 or older can now book their appointments for the first dose of the COVID-19 vaccine.

For more information, please click here.

Bonne nouvelle, les personnes âgées de 65 ans et plus qui habitent à Montréal peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner! Pour tout savoir sur la vaccination à #Mtl : https://t.co/G2BU6Ov6og pic.twitter.com/jwYbaarjzw — Dre Mylène Drouin, directrice santé publique Mtl (@Santepub_Mtl) March 12, 2021 Montreal public health announces that Montrealers over 65 can book COVID-19 vaccine appointments

For the latest news updates, please visit the News section.