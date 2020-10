There are 34,412 known infections in the city right now. Here’s how that number breaks down by borough.

According to Montreal public health, as of 2 p.m. on Friday, Oct. 2, there are 34,412 active cases of COVID-19 in Montreal. Here is the breakdown by neighbourhood:

BOROUGH OR LINKED CITY NUMBER OF CONFIRMED CASES DISTRIBUTION OF CASES (%) RATE PER 100,000 PEOPLE NUMBER

OF DEATHS RATE OF MORTALITY PER 100,000 PEOPLE Ahuntsic–Cartierville 2,787 8.3 2,076.1 360 268.2 Anjou 854 2.5 1,995.5 51 119.2 Baie-D’Urfé 32 0.1 837.0 < 5 n.p. Beaconsfield 75 0.2 388.1 9 n.p. Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 2,725 8.1 1,636.4 261 156.7 Côte-Saint-Luc 653 1.9 2,012.5 64 197.2 Dollard-des-Ormeaux 548 1.6 1,120.7 83 169.7 Dorval 220 0.7 1,159.1 50 263.4 Hampstead 81 0.2 1,161.6 < 5 n.p. Kirkland 153 0.5 759.3 23 114.1 Lachine 757 2.3 1,701.5 100 224.8 LaSalle 1,414 4.2 1,839.9 183 238.1 L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 247 0.7 1,341.4 46 249.8 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 2,777 8.3 2,041.6 373 274.2 Montréal-Est 54 0.2 1,402.6 5 n.p. Montréal-Nord 2,968 8.8 3,523.5 248 294.4 Montréal-Ouest 37 0.1 732.7 < 5 n.p. Mont-Royal 317 0.9 1,563.4 77 379.8 Outremont 458 1.4 1,912.0 12 50.1 Pierrefonds–Roxboro 667 2.0 962.5 39 56.3 Plateau-Mont-Royal 1,397 4.2 1,343.3 140 134.6 Pointe-Claire 252 0.7 803.1 41 130.7 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 2,520 7.5 2,360.8 242 226.7 Rosemont–La Petite Patrie 2,036 6.1 1,458.6 239 171.2 Sainte-Anne-de-Bellevue 20 0.1 403.4 < 5 n.p. Saint-Laurent 1,405 4.2 1,421.7 120 121.4 Saint-Léonard 1,447 4.3 1,847.9 62 79.2 Senneville < 5 0.0 n.p. 0 – Sud-Ouest 1,216 3.6 1,556.0 182 232.9 Verdun 1,122 3.3 1,620.7 159 229.7 Ville-Marie 1,401 4.2 1,571.2 87 97.6 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 2,758 8.2 1,917.2 133 92.5 Westmount 233 0.7 1,147.1 37 182.2 Territory to be confirmed 779 – – 45 – Montreal total 34,412 – 1,665.9 3,482 168.6

Updated Montreal COVID-19 cases by neighbourhood