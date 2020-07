Updated Montreal COVID-19 cases by neighbourhood

There are 27,327 known infections in the city right now. Here’s how that number breaks down by borough.

According to Montreal public health, as of 12 p.m. on Wednesday, July 1, this is the breakdown of COVID-19 cases in Montreal, by neighbourhood:

OF DEATHS RATE OF MORTALITY PER 100,000 PEOPLE Ahuntsic–Cartierville 2,346 8.8 1,747.6 354 263.7 Anjou 700 2.6 1,635.7 50 116.8 Baie-D’Urfé 31 0.1 810.9 < 5 n.p. Beaconsfield 60 0.2 310.5 7 n.p. Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 2,186 8.2 1,312.8 261 156.7 Côte-Saint-Luc 519 1.9 1,599.5 61 188.0 Dollard-des-Ormeaux 419 1.6 856.9 79 161.6 Dorval 192 0.7 1,011.6 47 247.6 Hampstead 53 0.2 760.1 < 5 n.p. Kirkland 116 0.4 575.7 23 114.1 Lachine 628 2.4 1,411.6 104 233.8 LaSalle 1,198 4.5 1,558.8 176 229.0 L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève 212 0.8 1,151.4 46 249.8 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve 2,276 8.5 1,673.2 371 272.7 Montréal-Est 44 0.2 1,142.9 5 n.p. Montréal-Nord 2,557 9.6 3,035.6 244 289.7 Montréal-Ouest 20 0.1 396.0 < 5 n.p. Mont-Royal 279 1.0 1,376.0 73 360.0 Outremont 270 1.0 1,127.2 10 41.7 Pierrefonds–Roxboro 536 2.0 773.5 34 49.1 Plateau-Mont-Royal 890 3.3 855.8 136 130.8 Pointe-Claire 222 0.8 707.5 42 133.8 Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 2,160 8.1 2,023.6 234 219.2 Rosemont–La Petite Patrie 1,560 5.8 1,117.6 234 167.6 Sainte-Anne-de-Bellevue 18 0.1 363.0 < 5 n.p. Saint-Laurent 1,078 4.0 1,090.8 116 117.4 Saint-Léonard 1,104 4.1 1,409.9 63 80.5 Senneville < 5 0.0 n.p. 0 – Sud-Ouest 907 3.4 1,160.6 175 223.9 Verdun 951 3.6 1,373.7 150 216.7 Ville-Marie 812 3.0 910.6 85 95.3 Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 2,166 8.1 1,505.7 131 91.1 Westmount 183 0.7 900.9 22 108.3 Territory to be confirmed 632 – – 50 – Montreal total 27,327 – 1,322.9 3,392 164.2

