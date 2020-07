View this post on Instagram

Cheese lovers in need of comfort food! We are now offering our Family Meal! FAMILY MEAL: 2LBS of Mac n Cheese + 1 Litre of Tomato Parmesan Soup + Large Fries for 50$ tax inc. (serves 4-5 people) Only available for takeout Nous offrons maintenant un Repas de Familles REPAS De FAMILLES: 2LBS de Macaroni Fromage + 1 litre de soup tomates et parmesan + grosse frites maison pour 50$ tax inclus (4-5 personnes) Takeout seulement