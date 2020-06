Mayor Valérie Plante just announced the show.

Montreal Mayor Valérie Plante just alerted citizens about some breaking culture news. While Place des Arts and the Maison Symphonique remain closed to audiences indefinitely, the Montreal Symphony Orchestra (OSM) will be streaming a live concert led by Kent Nagano at 7 p.m. tonight, Thursday, June 4.

L’@OSMconcerts effectue un retour attendu sur scène ce soir 🎼🎶 Un rendez-vous virtuel à ne pas manquer, sous la direction du grand maestro Kent Nagano, dont nous soulignons la dernière saison parmi nous. Ça se passe ici dès 19h! 👇https://t.co/r1s9V3z3XD pic.twitter.com/LgaDmwzUq5 — Valérie Plante (@Val_Plante) June 4, 2020 Valérie Plante announces Montreal Symphony Orchestra (OSM) live streaming concert

The concert will be streaming on the Montreal Symphony Orchestra Facebook page.

