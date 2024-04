“The City of Montreal will continue to defend its priorities: building more housing, ensuring the city’s resilience and improving the quality of life.”

Montreal Mayor Valérie Plante has praised the federal budget, which was presented in the House of Commons in Ottawa by Finance Minister Chrystia Freeland on Tuesday. Plante specifically lauded the budget’s measures regarding social and affordable housing.

“I welcome the Government of Canada’s budget, which contains strong measures to promote rapid access to social and affordable housing. Montreal will continue to make its voice heard with other levels of government and work with them to defend the priorities of the metropolitan region: building more housing, ensuring the city’s resilience and improving the quality of life.”

Je salue le budget du gouvernement du Canada, qui contient des mesures musclées pour favoriser un accès rapide à des logements sociaux et abordables.



