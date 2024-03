“We ask you to respect the parking bans in connection with this short-term road work.”

Montreal will dig 200 new plots in April for planting trees to combat heat islands

The Plateau Mont-Royal borough announced today that 200 new plots will be excavated in April to make space to plant trees in order to combat heat islands in Montreal. The city is asking drivers to respect the temporary parking bans next to these plots during the short-term road work project.

In 2022, the City of Montreal launched a study on heat islands and the impact of urban development on heat. The data on air temperature and humidity is being collected at 10 sites across the city over the course of 10 summers, through 2031.

Au cours d'avril, on excavera 200 nouvelles fosses pour y planter des arbres afin de lutter contre les îlots de chaleur et rendre le voisinage encore plus attrayant.



Nous vous prions de respecter les interdictions de stationnement en lien avec ces travaux de courte durée. pic.twitter.com/MDNBRzQ8j6 — Le Plateau (@LePMR) March 27, 2024 Montreal will dig 200 new plots in April for planting trees to combat heat islands

For our latest in news, please visit the News section.