Montreal marks 381st anniversary: “The city is more beautiful & stronger than ever”

Montreal Mayor Valérie Plante has issued a statement marking the 381st anniversary of the founding of the city.

Plante wished the city a Happy Birthday, stating that “Montreal is more beautiful and stronger than ever.”

Watch the full video in the tweet below.

Joyeux anniversaire, Montréal! 🎉🥳



381 ans après sa fondation, Montréal est plus belle et plus forte que jamais!#polmtl pic.twitter.com/aM0Eb4kfyo — Valérie Plante (@Val_Plante) May 17, 2023 Montreal marks 381st anniversary: “The city is more beautiful & stronger than ever”

In a second statement this morning, Plante thanked Montrealers for their solidarity in building a green, innovative and inclusive city.

“On this anniversary day, I want to say thank you to you, Montrealers. Thank you for bringing our neighbourhoods to life and for championing your ideals for a green, innovative and inclusive metropolis, which we are building together.”

En cette journée d’anniversaire, j’ai envie de dire merci à vous, Montréalaises et Montréalais.



Merci de donner vie à nos quartiers et de défendre vos idéaux pour une métropole verte, innovante et inclusive, que nous bâtissons ensemble. #polmtl https://t.co/Hx5EPoU3Au — Valérie Plante (@Val_Plante) May 17, 2023 Montreal marks 381st anniversary: “The city is more beautiful & stronger than ever”

