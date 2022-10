“A green, efficient mobility project on a human scale that meets the needs of people in the sector.”

A new pedestrian and cycling bridge will link the REM and the REV in the West Island

Montreal Mayor Valérie Plante has announced the development of a pedestrian and cycling bridge in the West Island that will cross Highway 40, linking the REV and the REM at Station Kirkland.

Plante referred to the project as a “green, efficient mobility project on a human scale that meets the needs of people in the sector.”

Une nouvelle passerelle fera le lien entre le REM et le REV dans l’ouest de l’île!



Un projet de mobilité vert, efficace, à échelle humaine et qui répond aux besoins des gens du secteur.



Une nouvelle passerelle fera le lien entre le REM et le REV dans l'ouest de l'île!

Un projet de mobilité vert, efficace, à échelle humaine et qui répond aux besoins des gens du secteur.

