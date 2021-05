“There is no doubt that downtown Montreal will be vibrant this summer.”

Montreal Mayor Valerie Plante has announced an investment of $3-million to develop outdoor public spaces within the Quartier des Spectacles, and organize fun activities for Montrealers this summer. This amount is part of a $25-million investment with the Quebec government aimed at attracting more people downtown to support local businesses.

Valérie Plante made the announcement in the Quartier des Spectacles this morning, optimistic on the eve of restaurant terrasses reopening.

“I am happy to see the extent of the mobilization of the actors involved and the fruit of their creativity. There is no doubt that the city centre will be vibrant this summer.” — Valérie Plante

"Je suis heureuse de voir l’ampleur de la mobilisation des acteurs impliqués et le fruit de leur créativité. Nul doute que le centre-ville sera vibrant cet été […]" @Val_Plante, mairesse de @MTL_Ville. @MCV_Montreal @Monmontreal pic.twitter.com/vpyIshHyZS — Quartier spectacles (@QDS_MTL) May 27, 2021

For more on the Quartier des Spectacles, please visit the official website.

