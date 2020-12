42-year-old woman missing, Montreal police are asking for public’s help

Patricia Ouimet, a 42-year-old woman in Montreal, has been missing since 2 p.m today. She could be travelling in a 2017 black Hyundai Accent with the license plate 246 LQW. Her relatives and investigators with the Montreal police have reason to fear for her safety. If anyone has any information on her whereabouts, please contact the SPVM.

Patricia Ouimet, 42 ans, a quitté sa résidence vers 14h00 aujourd’hui. Pourrait se déplacer en véhicule Hyundai Accent 2017 noir 246 LQW. Ses proches ainsi que les enquêteurs ont des raisons de craindre pour sa sécurité.

