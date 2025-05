While only 3 Montreal restaurants were awarded stars, 7 were recognized with the “Bib Gourmand” distinction and 44 more will be recommended in the MICHELIN Guide Québec.

The first ever MICHELIN Guide Québec dropped today. With it comes the highly anticipated announcement of which restaurants in Montreal and across Quebec have been awarded Michelin stars and Bib Gourmand distinctions (for “great food at a great value”), as well as inclusion on the much longer list of restaurants that are “recommended” by Michelin.

Below are all the Montreal restaurants that received stars, Bib Gourmand nods and other Michelin honours for 2025.

Montreal Michelin-starred restaurants (one star)

Jérôme Ferrer – Europea (1065 de la Montagne)

Mastard (1879 Bélanger)

Sabayon (2194 Centre)

Montreal Bib Gourmand restaurants

Annette bar à vin (4051 Molson)

Cadet (1431 St-Laurent)

Casavant (350 de Castelnau E.)

Le Petit Alep (191 Jean-Talon E.)

L’Express (3927 St-Denis)

Parapluie (44 Beaubien W.)

Rôtisserie La Lune (391 St-Zotique E.)

Montreal recommended restaurants

Au Pied de Cochon (536 Duluth E.)

Beba (3900 Éthel)

Bouillon Bilk (22 Ste-Catherine E.)

Cabaret l’Enfer (4094 St-Denis)

Candide (551 St-Martin)

Damas (1209 Van Horne)

Dorsia (396 Notre-Dame W.)

Ferreira Café (1446 Peel)

Foxy (1638 Notre-Dame W.)

Garde Manger (408 St-François-Xavier)

Hoogan et Beaufort (4095 Molson)

Île Flottante (176 St-Viateur W.)

Joe Beef (2491 Notre-Dame W.)

Jun I (156 Laurier W.)

La Chronique (104 Laurier W.)

Lawrence (9 Fairmount E.)

Le Club Chasse et Pêche (423 St-Claude)

Le Filet 219 (Mont-Royal W.)

Le Mousso (1025 Ontario E.)

Le Serpent (257 Prince)

Le St-Urbain (96 Fleury W.)

Le Vin Papillon (2519 Notre-Dame W.)

Le Violon (4720 Marquette)

Le Virunga (851 Rachel E.)

Leméac (1045 Laurier W.)

Les Mômes (586 Villeray)

Maison Boulud, Le Ritz-Carlton, Montréal (1228 Sherbrooke W.)

Marcus, Four Seasons Hotel Montréal (1440 de la Montagne)

Mémo (644 Notre-Dame W.)

Moccione (7495 St-Denis)

Monarque (406 St-Jacques)

Mon Lapin (150 St-Zotique E.)

Montréal Plaza (6230 St-Hubert)

Okeya Kyujiro (1227 de la Montagne)

Oncle Lee (222 Laurier W.)

Othym (1257 Atateken)

Panacée (1701 Atateken)

Park (378 Victoria)

Place Carmin (740 William)

Restaurant de l’ITHQ (3535 St-Denis)

Salle Climatisée (6448 St-Laurent)

Schwartz’s Deli (3895 St-Laurent)

Toqué! (900 Place Jean-Paul-Riopelle)

Yokato Yokabai (4185 Drolet)

In addition to stars, Bib Gourmand distinctions and the recommended restaurants list, Michelin announced special awards for Mon Lapin’s Vanya Filipovic (Michelin Sommelier Award) and Foxy’s Véronique Dalle (Michelin Exceptional Cocktail Program).

