The AQCC has released lists of the 50 best international films and 50 best Quebec movies made between 1973 and 2023.

As part of the celebration of the 50 years of the Quebec Film Critics Association, the organizations unveiled two lists of the best films of the past half century. The first list showcases the diversity and weight of the Quebec industry, highlighting the very best local films since 1973. The other list opens up the discussion worldwide, featuring 50 films from the same period, representing cinema from 28 different countries. The lists are ordered by release date.

The international list hits on a lot of very familiar names, with most of the films appearing on the recent Sight & Sound list which polled over 1600 critics from around the world. If the list features any surprises, it’s likely from films of the past decade. Justine Triet’s Anatomy of a Fall is the only film from the 2020s, though it was notably released in the last qualifying year for the list (which features films from 1973 to 2023). It will be interesting to see if Triet’s film, as well as Parasite and Portrait of a Lady on Fire, continue to maintain their enormous popularity going forward.

As for the Quebec selections, for cinephiles outside of Quebec, there are a lot of obvious names like Denys Arcand, Jean-Marc Vallée, Denis Villeneuve and Pascal Plante. The most represented filmmaker though is Pierre Falardeau, who is still fairly unknown outside of the province. Four of his films, Elvis Gratton: le king des kings (co-directed by Julien Poulin), Le temps des bouffons, Octobre, and 15 février 1839 appear on the list. Arcand and Stéphane Lafleur have three films each and André Forcier, Jean-Claude Lauzon, Robert Morin and Denis Côté have two.

The 100 Best Films of the Past 50 Years according to the Quebec Film Critics Association

The 50 Best International Films (1973–2023)

Amarcord (The 100 Best Films of the Past 50 Years according to the Quebec Critics Association)

Amarcord La maman et la putain A Woman Under the Influence The Godfather Part II Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles The Mirror One Flew Over the Cuckoo’s Nest Taxi Driver Alien Apocalypse Now Manhattan Stalker Mon oncle d’Amérique The Shining Possession Blade Runner E.T. the Extra-Terrestrial Fanny et Alexandre Sans soleil Paris Texas The sacrifice Wings of Desire Do the Right Thing Close-up Goodfellas The piano Pulp Fiction La haine Trainspotting Beau travail Eyes Wide Shut Magnolia Amores perros Dancer in the Dark Les glaneurs et la glaneuse In the Mood for Love Yi Yi Le fabuleux destin d’Amélie Poulain Mulholland Drive Spirited Away Talk to Her Elephant 4 months, 3 weeks, 2 days There Will be Blood Un prophète Uncle Boonmee, who can recall his past lives The Tree of Life Parasite Portrait de la jeune fille en feu Anatomie d’une chute

The 50 Best Quebec Films (1973–2023)

Parlez-nous d’amour (The 100 Best Films of the Past 50 Years according to the Quebec Critics Association)

Les ordres L’eau chaude, l’eau frette Parlez-nous d’amour 24 heures ou plus… J. A. Martin photographe Mourir à tue-tête Les bons débarras La cuisine rouge Les Plouffe La bête lumineuse Au clair de la lune La guerre des tuques Sonatine Elvis Gratton : le king des kings Le temps des bouffons Le déclin de l’empire américain L’homme qui plantait des arbres Un zoo la nuit Jésus de Montréal Léolo Requiem pour un beau sans-cœur Kanehsatake : 270 ans de résistance Octobre Yes Sir! Madame… Le confessionnal 15 février 1839 Gaz Bar Blues La grande séduction Les invasions barbares C.R.A.Z.Y. La neuvaine Continental, un film sans fusil À l’ouest de Pluton Curling Incendies Monsieur Lazhar Le démantèlement Vic + Flo ont vu un ours Mommy Tu dors Nicole Les démons Avant les rues Les affamés Chien de garde Antigone The Twentieth Century Cette maison Geographies of Solitude Viking Les chambres rouges

For more on the Quebec Film Critics Association, please visit their website.

For our latest in film and TV, please visit the Film & TV section.