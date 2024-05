Check out the complete list of pedestrian streets and dates, from Verdun to Hochelaga.

10 Montreal streets are going pedestrian-only this summer

Montreal Mayor Valérie Plante has announced that 10 streets in the city will be pedestrian-only this summer. This follows city hall’s 2022 investment of $12-million for the pedestrianization of Montreal commercial arteries over a three-year period.

Mont-Royal From St-Laurent to St-Denis (June 5–Oct. 14), St-Denis to de Lorimier (June 5–Aug. 26) Wellington From 6th Avenue to Régina (June 3–Sept. 15) Ste-Catherine From Bleury to St-Laurent (May 1–Oct. 31), from St-Hubert to Papineau (May 17–Oct. 17) Ontario E. From Pie-IX to Darling (June 17–Sept. 7) Duluth E. From St-Laurent to St-Hubert (May 14–Oct. 15) St-Denis (as well as Emery Street) From Sherbrooke to de Maisonneuve (June 18–Sept. 17) Place du Marché-du-Nord (Jean-Talon Market) From Casgrain to Henri-Julien (June 16–Oct. 13) Bernard From Wiseman to Bloomfield (May 17–Sept. 27) De Castelnau E. From St-Denis to de Gaspé (May 15–Oct. 31) Plaza St-Hubert From Bellechasse to Jean-Talon (July 4–Aug. 25)

“In Montreal, the beautiful season rhymes with pedestrianization! We are making these streets even more lively, accessible and safe places!”

À Montréal, la belle saison rime avec piétonnisation! On fait de ces rues des endroits encore plus animés, accessibles et sécuritaires!



À Montréal, la belle saison rime avec piétonnisation! On fait de ces rues des endroits encore plus animés, accessibles et sécuritaires!

Voici les rues incontournables du printemps et de l'été à Montréal en 2024 : pic.twitter.com/4wXpkMWAdw — Valérie Plante (@Val_Plante) April 9, 2024

This article was originally published on April 9 and updated on May 13, 2024.

